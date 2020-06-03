美警殺黑人：全球反警暴　歐盟撐和平示威

美國反警暴示威浪潮席捲全球，澳洲、英國、法國、荷蘭、瑞典持續有民眾聲援美國民眾。澳洲維多利亞省有原住民發起於周六在墨爾本示威，當地警方周三（3日）表示理解及支持公眾表達訴求，不會對示威人士處以禁聚令罰款，同時警告公眾聚集會有播毒風險。歐盟則表示，支持民眾和平示威的權利。

維省原住民社區成員號召於周六舉行「黑人生命同樣重要」示威，抗議有土著居民在拘留期間死亡，警方預計有數千人參加。維省省長安德魯斯表示，警方認為對成千上萬違反禁聚令的示威者罰款或逮捕「完全不可行」，但希望示威和平舉行。警方則指，明白民眾憤怒，但希望示威可以延期，警員會確保示威者遵守防疫指引，但不會對違令者罰款；維省目前禁止20人以上聚集。

荷蘭海牙及以色列特拉維夫分別有數千及數百人集會；數千名瑞典網民參與網上示威。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利稱弗洛伊德之死是濫用權力的結果，又指歐盟對此感震驚，支持和平示威的權利。德國外交部長馬斯認為美國的和平示威活動合法及可理解。

加納總統阿庫福發聲明指，全世界的黑人都為弗洛伊德被殺一事感到震驚和心煩意亂。他指美國這個偉大的民主堡壘，在21世紀仍繼續與系統性的種族主義問題鬥爭是「不對的」。肯尼亞前總理奧廷加為美國祈禱，又指國內亦應以品格而非膚色判斷人，「是我們非洲人欠我們公民的一個夢想」。