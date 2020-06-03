少年懸崖跳水生意外　靠滑浪英雄出手勇救

不少年輕人為求突破自己而挑戰極限，結果不幸釀成意外。英國多塞特郡一名20歲少年近日在杜德爾門海岸，從60米高的懸崖一躍而下，惟不慎跌落淺水區。此時，有兩名划槳的男子在附近，他們瞥見該名遇溺、背部嚴重受傷的男子，二話不說衝去拯救他，男子經槍救後慶幸拾回一命。

英媒周一（1日）報道，身穿黑色泳褲的少年在杜德爾門的懸崖上，挑戰極限跳水時不幸出意外。兩名救人英雄威利（Michael Wiley）及柯克伍德（Dylan Kirkwood）在附近划槳及滑浪，他們見狀立即帶着浮墊衝向事主身邊，將他拉回岸邊。

威利憶述事發經過，指事主跳落水後就沒有浮上水面，就與友人柯克伍德跳入大海搜索，最後在約6米深的位置發現平躺的白色身影。威利形容當時情況混亂，更指自己足足嘗試5次，才能捉住事主的手並將他帶到岸邊，說：「我當時覺得自己快要不行，幾乎要放手。我用盡肺部所有氣。我將他拉出水面後，他整個人都變紫，口吐鮮血及白沫，完全沒有呼吸。」

事主返回岸上後，有4位好心人為他做心肺復甦。成功逃出鬼門關的事主背部骨折，事後被送往南安普敦醫院接受治療。