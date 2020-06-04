聯合國報告：塔利班仍與阿蓋德有聯繫

美國於二月與於駐阿富汗的武裝組織塔利班在多哈簽訂和平協議，以結束長久糾紛。然而塔利班在簽署48小時後再提出額外要求，導致阿富汗軍隊與其衝突繼續延續。周二（2日）有聯合國報告指，塔利班在簽署之間依然與恐怖組織阿蓋德有聯繫，塔利班立即否認。

塔利班在和平協議内表明要求打擊其他恐怖組織，包括阿蓋德。然而報告卻提出，儘管在過去數月，多名阿蓋德的主要人物已被殲滅，但曾效忠改故領袖拉登的重要人物依然尚存於阿富汗，並且與塔利班派系「哈卡尼網絡」（Haqqani Network）有關，在塔利班執行任務時擔任重要角色。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）其後以英文發聲明，指摘聯合國報告不實，美國負責阿富汗和解事務的和平公使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）則表示，由於當時的協議涉及情報，因而塔利班所應許之反恐詳情未能披露。

但哈利勒扎德於周一（1日）接受媒體電話訪問時承認，塔利班對美方及阿富汗軍隊打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）來説，的確佔有重要地位。而聯合國報告亦有提及，塔利班在阿富汗打擊「伊斯蘭國」之貢獻。