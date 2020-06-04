金與正譴責脫北者宣揚反朝　威脅解除兩韓軍事協議

北韓官媒周四（6月4日）報道，國家領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正當日發表講話，強烈譴責脫北者從南韓一方，向北韓散布反朝傳單。她威脅，韓方如不加以制止，北韓或將拆除開城工業園區、關閉朝韓聯絡辦公室，甚至解除兩韓軍事協議。

勞動黨機關報《勞動新聞》周四報道，金與正在講話中指出，南韓應很清楚《板門店宣言》和韓朝《軍事協議》中，列有禁止在非軍事區一帶散布傳單等敵對行為的條款。她提到，在《六一五韓朝共同宣言》20周年將至之際，韓方如將上述行為視為個人和言論自由，即將面臨最壞的局面。金與正要求韓方制訂法規，阻止民間團體對朝散發傳單。

南韓脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」周日（5月31日）在京畿道西北部的金浦市，用大型氣球向北韓散發了50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙幣和1000張記憶卡，傳單上寫有「金正恩是宣布新戰略核武器路線的偽善者」等內容。韓媒分析，金與正及官媒親自出面回應事件，除了反映出朝方嚴肅對待南韓團體宣揚反朝的問題，亦同時向國內發出「決不會對棄朝投韓者坐視不管的警告」。