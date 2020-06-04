英女童失蹤13年成懸案　警鎖定德國孌童囚犯為疑兇

英國女童馬德琳‧麥卡恩（Madeleine McCann）在13年前，隨家人在葡萄牙阿爾加維度假時神秘失蹤，成為懸案。英國和德國警方周三（3日）終於公布尋得此案疑犯，他是一名正在德國服刑的43歲孌童癖白人男子。警方已對他提訴，並透過兩國電視節目呼籲案件目擊者主動作證。馬德琳父母對此表示歡迎。

警方未公布疑犯姓名，但透露該男子是因性侵和販毒罪入獄，有兩次性侵女童前科。據指，疑犯在1995年至2007年期間曾居於阿爾加維南部，期間曾在德國短暫逗留。他被指曾在馬德琳失蹤前1小時現身涉事度假村附近，並打了一個30分鐘電話。德國警方相信該男子涉嫌參與入室盜竊等犯罪活動，非有預謀殺害馬德琳。

警方指，疑犯身高約1.8米、蓄金色短髮，2007年犯案時30歲，但外表看似25歲。警方亦公布涉與男子有關的兩輛車及兩個葡萄牙手機號碼，分別是一輛配葡萄牙車牌、黃白色的露營車，以及一輛1993年在德國註冊、疑犯在馬德琳失蹤翌日以他人名字在德國重新註冊的名車；兩輛車目前已被德國警方扣押。

德國警方早在2013年10月及2017年接獲有關疑犯密報，惟訊息不足以調查或逮捕。英國警方將馬德琳一案列作失蹤人口，耗費逾1100萬英鎊（約1億港元）調查600多名嫌疑人，至2013年鎖定4名男性疑犯。