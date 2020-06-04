傳梅根不滿王室只護凱瑟琳　未為其負面新聞發聲

英國哈利王子及妻子梅根移居美國後，仍然是非多多。英媒周三（3日）報道，梅根日前向朋友訴苦，指王室在負面新聞的問題上偏幫長嫂凱瑟琳，差別待遇令自己猶如「被打了一記耳光」。

英國《每日郵報》引述消息人士指，梅根曾在私人場合中抱怨，肯辛頓宮從未就她和哈利王子遭受多份小報的假新聞攻擊一事發聲；但當威廉王子夫人凱瑟琳遭雜誌刊出僅一篇負面文章，王室就即時祭出嚴厲聲明支援，令梅根感覺受辱。消息又指，梅根聲稱自己一向渴望與王室成員建立親密關係，惟在最近一次返英國時一直被冷待，尤其凱瑟琳只跟她說過兩句客套話，令她覺得受傷和不滿。

上流社交聖經《尚流》雜誌較早前刊出名為「凱瑟琳大帝」（Catherine the Great）的報道。文中指，在梅根和哈利淡出王室後，凱瑟琳因工作量大增感到筋疲力竭，因而瘦得像紙片人，對孩子的教養也問題多多，更形容她就消沉得宛如已故戴安娜王妃。據悉，威廉王子伉儷對報道感憤怒，已向《尚流》發出律師信並要求撤下報道；肯辛頓宮亦在24小時內，發出措詞嚴厲的譴責聲明以作聲援。

月前，哈利王子伉儷也曾在美國透過公關公司，宣布封殺《太陽報》、《每日郵報》、《快報》和《鏡報》4家英國媒體，以反擊它們「扭曲、造假和無理入侵」的報道，但肯辛頓宮從未就事件置喙。

有黑人血統的梅根周三（3日）終打破沉默，就美國因警暴而死的黑人弗洛伊德發聲。她當日拍片強調，「弗洛伊德的生命很重要」，又對其家鄉的連場示威衝突感痛心。梅根在片中稱︰「我想說正確的話，但我很緊張，因為我怕被斷章取義。但我明白到，只有沉默不語才是唯一不正確的說話。」