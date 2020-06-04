狗拉雪橇冠軍滯留美國3月　古董機帶24犬回家

挪威一名男子今年3月，在美國阿拉斯加一項狗拉雪橇比賽勇奪冠軍，惟受疫情所困，他與其24隻參賽狗夥伴被困當地多月。男子每日都渴望回家與妻兒團聚，碰巧當地有航空公司近日將一架古董飛機售予挪威的博物館，他遂把握機會，在周二（2日）成功搭上「順風機」，帶着全部狗狗回家。

47歲的沃納（Thomas Waerner）千里迢迢由挪威前往阿拉斯加，參加知名的艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽，最終他與狗夥伴在眾多選手中脫穎而出，贏得冠軍。然而，當時歐美地區爆發疫情，各國實施封關限制人民旅遊，沃納與他的愛犬不幸被困當地。

正當沃納的思鄉之情一日比一日強烈之時，阿拉斯加有航空公司將一架逾60年歷史的道格拉斯DC-6飛機，出售給挪威的航空史博物館，沃納遂萌生乘搭古董機回家的念頭。沃納獲幸運之神眷顧，他的朋友竟然湊巧認識飛機的主人，在各界人士協助下，沃納周二帶着自己的16隻狗、以及其餘參賽者遺下的8隻狗，搭上了這趟「順風機」。

沃納受訪時憶述，當時的情況有點超現實，更笑言「人生就是有點奇怪」，又指幸好自己是個積極的人，終於找到解決方法，並克服面前障礙。