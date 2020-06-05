新冠肺炎：停航影響機場泊滿飛機　颱風吹襲恐損失慘重

新冠肺炎疫情蔓延全球，多間航空公司停航，適值亞洲颱風季節將至，數以百計在停泊在機場的飛機難以輕易移走，一旦打風恐會造成嚴重損失。

疫情下，包括香港、台灣、日本、菲律賓、泰國和印度等多個國家及地區的主要機場，儼然成為了大型停機坪；有保險業人士指出，若風暴來臨，這樣大量的飛機勢難短時間內從機場移走；本已受停飛影響要退還一大部分撞機意外保費的航空保險公司，面對大量飛機聚在一起，公司要承擔的風險比平日更高。視乎牽涉的飛機多寡，單一事件可以造成數百萬至數億美元的維修損失。

國際機場協會（ACI）在本周發給機場營運者的指引中警告，往常把飛機飛離危險地區的做法，目前可能不適用，或須做額外的預防措施，例如要更穩當地固定好飛機。香港國際機場表示，現時有150架飛機停泊在機場，並已經為大多數飛機做好應對颱風吹襲的措施，包括入滿油來加重飛機、在機鼻起落架綁上重物、在飛機貨艙放入壓艙物、在飛機輪放兩個輪擋，以及將飛機飛往其他機場等。

2018年颱風「燕子」吹襲日本大阪關西國際機場時令跑道水浸，機場方面表示已加高海堤，並為各設施做好防水的準備。

台灣民航局則稱，已要求機場將颱風來臨前的準備會議，從颱風到來前24小時提早到36小時之前召開，讓航空公司有充足時間做停泊好飛機的準備，台北桃園機場也將在有需要時開放滑行道，可停泊達160架飛機。

而近期受颱風安攀吹襲的印度，孟買機場表示會讓容易遭強風損毀的小型私人飛機優先飛走或泊進飛機庫。

另外，保險業界亦提醒，機場要確保其設備在颱風來襲時不會鬆開危及飛機安全，否則可能遭索償。