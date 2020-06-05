新冠肺炎︰莫里森籲民眾勿去反警暴集會　新省申法庭禁令

美國反警暴示威觸發的反種族歧視浪潮蔓延至多國，澳洲悉尼及墨爾本等地亦有組織計劃舉行集會。澳洲總理莫里森周五（5日）表示，考慮到新冠肺疫傳播風險，呼籲民眾勿參與周末的聲援黑人示威。新南威爾士省更向最高法院申請，要求叫停預定在周六（6日）於悉尼舉行的示威集會。

澳洲的新冠肺炎疫情雖有放緩，但國內防疫限制尚未完全解除。但多地已計劃發起聲援美國反警暴的示威，同時抗議本地警察針對澳洲原住民的情況。首都坎培拉周五亦出現約2000人規模的集會，就美國現況及澳洲殖民歷史的種族矛盾發聲。

悉尼及墨爾本等地計劃於周六的示威活動若能如常舉行，料將吸引更多人參與。莫里森周五則稱︰「健康指引很清楚，出席集會不是好主意。讓我們另覓更好的途徑去表達這些感情，讓我們負責任的享有自由權利。」

其中，支持「黑人生命很重要」運動的組織，已成功申請周六在悉尼舉辦500人規模的集會。惟活動反應熱烈，相信有數千人有意參與，新省省長貝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）決定向當地最高法院申請禁令。澳洲至今累計有逾7200人感染新冠肺炎，其中102人病死；近期每日新症增長已回落至單位數。