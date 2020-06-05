前檢察長完成查賬核查　稱拜登兒子無不當行為

美國大選揭開戰幔，民主黨總統參選人拜登之子亨特，在烏克蘭涉貪一案續成焦點。英媒周四（4日）引述烏克蘭前檢察長報道，檢方查賬後認為，無證據顯示亨特有不當行為。

美國總統特朗普去年曾致電烏克蘭總統澤連斯基，要求對方調查其政敵拜登任副總統期間，其子亨特涉收受不當利益，最終觸發通烏彈劾風波。在通電中，澤連斯基曾明言指，烏克蘭前檢察總長里亞博沙普卡（Ruslan Ryaboshapka）「100%是我的人」。里亞博沙普卡上任後，即接手調查亨特曾任職董事的天然氣公司Burisma的賬目。

烏克蘭檢察工作素來被指貪污及干預嚴重，里亞博沙普卡接手的重點正是要核查原本的調查是否正確。里亞博沙普卡強調︰「就算有澤連斯基的那通電話和Burisma的事件，我能說我完全未有受壓。」他指，自己仔細覆查了有關拜登的指控，確認對方並無不當行為。

除通烏案外，特朗普的通俄風波亦未平息。由共和黨控制的參議院的國土安全及行政事務委員會，以及司法委員會，周四授權委員會主席傳召前總統奧巴馬時期的官員及聯邦調查局（FBI）官員作供。美媒分析，此舉旨在將通俄調查，包裝成前朝勢力及FBI針對特朗普的行動，為特朗普塑造受害者形象，屬總統選戰的其中一環。