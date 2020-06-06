杜特爾特將簽反恐法　外界憂政府打壓異見者

菲律賓眾議院周三（3日）通過反恐法案，授權政府在未經起訴下拘留疑犯24天，預計總統杜特爾特即將簽署成法。外界批評，法案會擴大政府權力，將異見人士列為恐怖分子、拘留在社交網批評政府的人。

參議院於2月已表決通過上述議案，杜特爾特周一（1日）要求眾議院加快表決程序，該院2日後通過提案。根據法案，當局會設立一個由總統委任的反恐委員會，委員會有權將個人及組織列為恐怖分子，而任何恐怖分子或屬於恐怖組織的疑犯，可以在沒有逮捕令情況下被拘留。法案亦列明多項罪行為恐怖主義，包括參與導致他人死亡、傷害或損害財產的行為，製造、擁有或運輸武器等。

人權組織批評法案內容過於廣泛，憂慮會打壓菲律賓人民自由，進一步削弱人權。反對派參議員德利馬（Leila de Lima）直言，法案明顯不是針對真正的恐怖分子，他認為只要有人抗議政府抗疫不力，就會被控煽動恐怖主義。當地組織「全國人民律師聯盟」表示，任何反對派人士都可能在沒有司法授權下被捕，並錯誤地被標籤為恐怖分子。