斥中國用學生加強監控　議員促禁傀儡華生赴英

英國沃里克大學（Warwick University）早前因中國留學生反對，否決一項支持香港民主運動的動議，引起英國政界關注。英媒周六（6日）報道，國會下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）要求政府禁止被中方利用來加強監控的中國留學生，就讀英國的大學。

沃里克大學日前有一項支持香港民主運動及言論自由的動議，惟因一批中國留學生反對而遭否決。該批華人獲大學的中國學生和校友協會（CSSA）支持，而協會與中國駐英國大使館有關，目前有逾15萬登記會員。

報道指，全英國的大學合共有超過100個類似的組織，外交事務委員會去年的報告指出，有證據顯示相關組織被利用來監視在英的中國學生。報告指，CSSA接受中國政府資助，名義上是照顧中國留學生，實際會向中國大使館及政府部門匯報留學生情況，試圖阻止他們討論敏感議題，組織亦會在大使館的指示下採取更多直接行動，是中方的干預工具。

屬保守黨的董勤達表示，中國政府過往以禁止需要交學費的學生到英國作威脅，為英國大學的財政留下黑洞。他指，若學生因政治理由被移除，應禁止他們入讀其他大學。他形容沃里克大學的改變是新，但與以往沒有不同，反映中國政府動員學生，以前是參與示威，現時是投票。董勤達稱，英方可以威脅取消用以加強中方監控的學生之學籍施壓，但澄清這不代表政府驅逐中國學生。