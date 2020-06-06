美警殺黑人：新省上訴法院准遊行　全國逾萬人反警暴

墨爾本有示威者穿起「我不能呼吸」的上衣。（Getty Images圖片）

美國的反警暴示威蔓延多國，澳洲新南威爾士省上訴法院周六（6日）推翻最高法院的裁定，批准聲援美國的集會。過萬名民眾分別在新省悉尼、維多利亞省墨爾本、南澳省阿德萊德等地示威，抗議美國黑人弗洛伊德被警員跪頸致死，要求警員停止對澳洲原住民過分用武。

主題為「黑人生命很重要」的遊行遍布全國，數千名示威者當日下午3時在悉尼的市政廳出發，前往貝爾莫公園（Belmore Park），期間群眾拍手及高呼「我不能呼吸」、「黑人生命很重要」等口號。當局派出大量警員監視，市政廳地鐵站需要關閉，數名示威者一度爬上車站上的玻璃入口。

墨爾本的示威有超過5000人響應，警方加強部署，在國會築起防線，直升機在上空盤旋。不少參加者有戴口罩，組織者則提供消毒搓手液，他們高呼「容忍種族主義就是種族主義」、「我們流着相同的血」，期間主辦方讀出被警方殺死或在獄中死亡的澳洲原住民姓名，促請警方停止武力對待原住民。至於在布里斯班的群眾，更將原住民旗幟披在身上，抗議當地警員執法不公。

同類示威在亞洲遍地開花，日本東京數百名民眾走上街，抗議警方不當對待一名庫爾德族男子，預計南韓及泰國亦計劃舉行「黑人生命很重要」遊行。