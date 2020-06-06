水壩湖明年放水　淹沒74年12世紀古村再重見天日

意大利托斯卡尼一座12世紀的古村落，自1946年就被水壩大水淹浸至今，成為當地人口中的「鬼城」。事隔多年，英媒周五（5日）引述托斯卡尼市政府消息報道，淹沒古村的水壩湖將於明年清空，是繼26年來久違的放水。「鬼城」即將重見天日的消息，已吸引大批遊客蠢蠢欲動，準備安排前往一睹有800多年歷史的古村風采。

托斯卡尼在1946年興建大壩，為當地建設水力發電，並匯聚作為防火水儲備的瓦利湖（Vagli）。同址的中世紀古村法布里凱．卡雷格金（Fabbriche di Careggine）自此被3400萬立方米的湖水淹沒，不見天日。不過，托斯卡尼在74年間曾四度清空瓦利湖，為大壩作安全檢查，但對上一次已是1994年。當時，有超過100萬名遊客聞風趕至，只為一睹水底石屋村落的歷史遺迹。

當地不少團體近年都致力爭取市政府再度清空瓦利湖，期望刺激托斯卡尼旅遊及經濟。托斯卡尼前市長的女兒喬治（Lorenza Giorgi）日前引述知情消息在社交網公布，瓦利湖將於明年再度放水清空。她稱︰「當時瓦利湖吸引了百萬遊客。我希望這個景象可在明年重現，取得吸引全球關注的空前成功。」

法布里凱．卡雷格金被湖水淹沒後，居民獲安置遷居至瓦利湖畔的新市鎮瓦利索托（Vagli di Sotto）。而古村的中世紀石屋、古橋、聖泰奧多羅教堂仍保存完好，被封存於深水之中。