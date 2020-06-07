威廉化名加入心理支援義工　親自回覆傾訴短訊

每年6月第一個星期是英國的「義工周」，肯辛頓宮上周五（5日）乘時公布，原來威廉王子在全國防疫封城期間，加入了短訊心理支援熱線平台的義工行列。威廉是在接受精神健康慈善組織訓練後成為匿名義工，意味着國內不少求助者很可能已有不知情間，曾經與王子殿下近距離對話過。

威廉王子與妻子凱瑟琳去年參與成立「呼喊85258（Shout 85258）」熱線，邀請有心理困擾的人士發送短訊傾訴求助，義工會加以回覆支援。另一邊廂，凱瑟琳則加入了國家衞生事務局（NHS）的義務接線生團隊，負責與在自我隔離期間感低落的人士通電。

威廉夫婦周五與6名慈善組織義工進行視像通話，威廉當時打趣地透露：「我要跟你們分享一個小秘密，我其實正在這個平台上服務。」期間，威廉亦有提及照顧在家學習的6歲長子喬治王子的生活點滴，笑稱︰「我搞不定二年級的數學。」

呼喊85258平台至今已進行逾30萬次短訊對話，其中65%求助者不足25歲。平台的義工均會以化名提供支援，所以求助者大概萬沒想到與自己對話的竟有可能是威廉王子。