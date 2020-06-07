美警殺黑人：歐洲多國反警暴示威　一度爆衝突

歐洲多國上周六（6日）發起示威，抗議美國黑人弗洛伊德被警員跪頸致死，其中在英國倫敦的示威，警員與示威者一度發生衝突。德國全國亦有大規模反歧視集會，柏林及慕尼黑分別有多達逾萬人參與。

過萬名民眾在倫敦市中心聚集，他們無視限聚令，遊行至國會廣場，手持「黑人生命很重要」的標語、單膝下跪默哀，活動大致和平進行。其後小部分人前往唐寧街首相府附近，向警員投擲水樽，騎警展開驅散行動，混亂期間一名女警由馬匹墮下送院，並無生命危險，另有9名警員執法時受傷。警方稱當日最少拘捕14人。

在德國柏林，有1.5萬人在亞歷山大廣場示威，成為新冠肺炎疫情以來柏林規模最大的集會。示威者手持「停止警暴」、「我不能呼吸」的紙牌，聲援美國示威；慕尼黑亦有2萬人出席遊行，示威者逼滿街道。漢堡有民眾上街抗議警暴，期間數百名人衝擊警方防線，警員施放胡椒噴劑，準備好出動水炮車。

至於法國巴黎，數千人沒有理會政府發出的禁令，照樣在美國大使館集會。南部港口城市馬賽則有超過2000人聚集，部分人在防暴警員前單膝下跪，少數人向警員投擲玻璃樽及石塊，警員發射催淚彈及胡椒噴劑清場。