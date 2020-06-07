新冠肺炎：吸入式疫苗或下月備好　9月面世

英國傳媒上周六（6日）報道，英國牛津大學開發的吸入式新冠肺炎疫苗，或最快下月準備好，初步目標是今年9月面世。團隊表示有80%信心疫苗對年輕人有效。另有消息指，首相約翰遜計劃進一步放寬針對飲食業的防疫措施。

疫苗開發團隊相信疫苗對年輕人有效，並透露會以類似吸入式抗哮喘藥的裝置使用疫苗。團隊成員希爾（Adrian Hill）在牛津大學個人化醫學中心的網上課堂時透露，只要證明疫苗對人體產生保護，臨床測試就會完成。他預計臨床測試大約在8月完成，視乎確診個案傳播速度。

牛津在4月招募逾1萬名成人測試疫苗，測試仍在進行。生產疫苗的英國藥廠Astra Zeneca指會計劃生產20億劑，其中1億劑給英國。該藥廠已與美國政府簽署10億美元（78億港元）合約。

《星期日泰晤士報》報道，隨着新冠肺炎疫情緩和，約翰遜預計本周公布放寬防疫禁令的計劃，包括容許更多酒吧、咖啡室及餐廳，開放室外地方讓民眾用膳。政府亦批准在室內舉行婚禮及喪禮，人數上限為10人，預料下月初解禁。報道又指，如果有科學證明，約翰遜亦計劃將社交距離由2米減至1米。