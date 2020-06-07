英立場轉硬　劉曉明警告封殺華為影響高鐵工程

美國積極拉攏盟友封殺中國科技巨企華為，英媒上周六（6日）透露中國駐英國大使劉曉明曾威脅英方若封殺華為，將影響中國企業參與的英國核電廠及高鐵建造項目。美媒同日披露，華為始創人任正非現時把重心轉為反擊，透過吸引外國傳媒、法律訴訟、投資科技三管齊下。

知情人士則向英媒透露，英國國家安全委員會決定與情報同盟「五眼聯盟」合作建立西方5G系統取代華為後，劉曉明私下向商界領袖警告棄用華為將影響華企建設英國核電廠及HS2高鐵。

消息指，約翰遜內閣現時採取更強硬的對華立場，鷹派官員包括國防大臣華勒斯及內政大臣彭黛玲，內閣辦公室大臣高文浩近日加入戰線。高文浩曾在卡梅倫及文翠珊內閣任職，均尋求與北京建立「黃金時代」的關係。據報，首相約翰遜對高文浩轉軚感震驚，調侃對方：「你不是黃金時代的建築師嗎？」

《華爾街日報》公開取得的華為內部備忘錄，顯示華為董事、公共及政府事務部總裁陳黎芳在去年10月寫下與任正非溝通的內容，列出華為的反擊計劃，包括吸引外國媒體、堅持法律戰線、投資科技。另有台媒指，華為在手機領域積極部署中國供應鏈，但在記憶體、高技術晶圓代工、後段封測仍無法替代。對於高效能運算、基地台、軍用晶片等製造應用，美國將對華為大幅設限。