城市角落藏神秘小門　藝術家妙法為孩童解悶

外國城市不少店舖角落會有一道神秘小門，其實是大人為逗孩子開心，特意為「小仙女或精靈們」預留的小門。而在苦悶的疫情期間，英國阿伯里斯特威斯城堡等偏遠小鎮亦出現不少可愛的仙女小門，角落中更有淘氣的卡通老鼠，吸引當地兒童每日散步時到處尋找。出心出力的多名藝術家上周六（6日）接受英媒訪問。

育有四名子女的瑪麗（Angela Marie）上月開始繪製多個彩色仙女小木門，每道門背都寫着「聽海」等的活動指示或訊息，再分散藏在城堡石牆各處，並會不時「補貨」。她受訪指，希望透過讓孩子找出一扇童話之門，為父母爭取15至20分鐘喘息時間。近日亦不時有網友在瑪麗的Twitter帳戶興奮表示尋得小門。

威爾斯錫爾迪金郡亞伯波特（Aberporth）村中角落，近日滿布賣雪糕、躲避貓爪的老鼠塗鴉，尋找牠們成了當地孩子熱愛的活動，創作者、58歲藝術家泰勒（Peter Taylor）因而有「亞伯波特Banksy」之稱。泰勒會在清晨外出塗鴉，再在Facebook上傳老鼠蹤影的線索。他對為孩子解悶的小把戲走紅感意外，謙稱無法與英國神秘塗鴉藝術家Banksy相提並論。

精靈及小仙女不但搬入城堡，更移居至彭布羅克郡等多地森林，除了有小門設於林木，更有獨角獸、仙女及捕夢網等精緻擺件。有祖母坦言「仙女家園」是為孫女而設，希望小女孩的森林探險樂趣更多。

另外，特奧爾昆帕斯（Treorchy Cwmparc）有社區居民以1000多塊鵝卵石蜿蜒築成「希望之徑」，冀石上寫有的正能量字句能鼓勵居民團結。