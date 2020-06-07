港版國安法：前歐洲議會議員撰文　建議選址收留港人

全國人大早前通過制訂「港版國安法」，隨即引起國際關注。繼英國首相約翰遜上周三（3日）在《泰晤士報》撰文後，英國前歐洲議會議員漢南（Daniel Hannan）上周六（6日）亦在《每日電訊報》提及，該國對香港人有道義責任，可為港人建立「特設城市」（charter city），將不會花費納稅人一分一毫。

漢南在文章中提到，若中國破壞《中英聯合聲明》，英國可讓港人到當地獲得自由，即使未能即時給予公民身份，至少提供現實方法為港人取得公民資格鋪路。他另提到，假如中國未能容忍香港在其領土擁有自由，那就由英國為港人提供空間，讓港人複製香港的稅率及法律制度去建設「特設城市」。

漢南指，上述建議不會花費英國納稅人金錢，港人反會把財富帶到英國，將促進周邊地區經濟活動。他補充道，英方可選擇仍保留古舊建築、人口下降的英格蘭北部城市，甚至是威爾斯或北愛爾蘭等地收留港人。他最後稱，世上最勤勞，亦可帶來全球營商網絡的港人正尋找新居所，反問：「像這樣的機會不會有下次，誰會把握？」