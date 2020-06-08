涉造假帳　李在鎔到法庭出席批捕聆訊

南韓三星電子副會長李在鎔捲入2015年一宗企業併購涉嫌造假帳一案，檢方日前向法庭申請拘捕令。李在鎔周一（8日）早上到首爾出席法院的拘捕審查聽審，料法庭當日晚上或翌日凌晨決定是否拘捕他，是他2018年2月因賄賂案獲釋後恐再面臨牢獄之災。

李在鎔於當地時間周一早上10時30分現身首爾中央地方法院，他戴着口罩，沒有回應記者提問。檢方調查三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）於2015年的合併案是否涉及舞弊，懷疑李在鎔和三星高層在合併過程中，對第一毛織擁有的Samsung Biologics財務灌水，改善第一毛織的帳目，以便順利推動合併，助李在鎔接班。檢方已傳召李在鎔作供至少2次，至上周向法庭申請拘捕他。

檢方提交三星原未來戰略室向李在鎔報告的接班工作、三星物產和第一毛織合併方案的資料作證據，主張若不批捕李在鎔，他有可能利用其地位毀滅證據。李在鎔一方將要求在不批捕的情況下進行調查，強調檢方已調查1年7個月，掌握所需的大部分證據，李在鎔沒有毀滅證據或潛逃之虞。