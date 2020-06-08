新冠肺炎︰閣員不捧場　安倍布口罩被嘲「表忠工具」

日本首相安倍晉三政府在4月派發布口罩，但因質素參差、尺寸太小及成本過高而引來各界抨擊。日媒周一（8日）更直指，「安倍口罩」除了受民眾冷嘲熱諷，連內閣官員亦不予使用，甚至被指只有與安倍關係密切的黨員才佩戴，以作「表忠」。

共同社報道指，安倍所屬的自民黨內只有政務調查會會長岸田文雄、財務大臣麻生太郎等出席會議時有使用政府推出的布口罩，被外界嘲諷為表忠之舉。據傳已與安倍產生隔閡的官房長官菅義偉，出席多次記者會時均未曾佩戴過「安倍口罩」，反而自備了帶有原住民特色刺繡的布口罩。

另外，東京新宿地區等地在6月以來，接連爆出牛郎酒吧集體感染的情況，甚至曾出現同一夜店有10人以上感染的案例。經濟再生擔當相西村康稔表示，預計在下周五（19日）前後，全面解除夜店停業要求。東京都知事小池百合子則表示，當局有意對夜店員工定期進行新冠病毒檢測，以保障夜店不會傳播病毒。

另外，大阪的環球影城在過去3個月關閉後於周一（8日）重開，園方將就入場人數設限，避免過多遊客聚集。入場時遊客須佩戴口罩並由園方人員量度體溫，排隊時亦要保持社交距離。日本周一至少新增17宗新冠肺炎確診，全國累計近1.8萬人染疫，其中932人病歿。