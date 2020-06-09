愛女疑遭北韓綁架　解救組織發起人抱憾離世

日本在70、80年代，曾有多名國民疑被北韓間諜綁架，引起日朝風波。其中一名受害人橫田惠的父親橫田滋，上周五（5日）在川崎市因年老離世，終年87歲。橫田滋自1977年女兒失蹤以來，至死未能與女兒重聚，其遺孀早紀江就此悲痛稱︰「我與亡夫竭盡全力，仍然未能讓他在死前見惠一面，心情難以平復。」

橫田家當年在新潟市定居，13歲的初中女兒橫田惠在放學的回家路上在遭人綁架，自此不知所終。時隔20年，橫田滋認為女兒遭綁架至北韓，於1997年成立解救組織，試圖與其他受害人家屬展開救援行動。橫田滋與早紀江持續站在解救運動的前線，該活動被拍成紀錄片並編成漫畫，夫妻二人還出版了著作。

北韓終在2002年承認綁架了13名日本人，並釋放其中5人；但有被綁架者表示，橫田惠等8人已死。北韓其後交還聲稱屬於橫田惠的骨灰，但DNA檢測結果顯示該死者並非橫田惠。北韓方指，橫田惠與被綁架的南韓男子金英男結婚，生下女兒金恩晶（音譯）。橫田夫妻在2014年3月曾訪問蒙古國，與金恩晶會面，但未能見到橫田惠。

首相安倍晉三聞橫田滋死訊後深表難過，對媒體表示：「對於沒能把橫田惠帶回國，我內心感到抱歉和難過。」，並重申會把多名受害人帶回日本。橫田滋離世後，僅舉行近親參與的葬禮和告別式，計劃日後另外舉辦告別會。