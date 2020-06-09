新冠肺炎：漢莎棄部分航班着陸權　換歐盟支持注資

新冠肺炎疫情重創航空業，德國漢莎航空（Lufthansa）上月獲該國政府同意，斥資90億歐元（約790億港元）打救。漢莎監督董事會上周一（1日）表決，同意放棄部分在主要樞紐的航班着陸權，以換取歐盟支持注資方案。此外，漢莎旗下的奧地利航空周一（8日）亦獲6億歐元（約52億港元）救助。

根據方案，德國的經濟穩定基金（WSF）會先斥資3億歐元買入漢莎兩成股份，並再注資57億歐元，德國國營發展銀行KfW亦將提供30億歐元貸款。方案需得到漢莎董事會、股東及歐盟批准，其中歐盟要求漢莎放棄部分在法蘭克福及慕尼黑的航班着陸權，以免援助產生不公平的競爭。漢莎監督董事會上周一表決同意此要求，為注資方案掃除一大障礙，但仍有待歐盟批准方案其他內容，股東亦將於本月25日投票表態。

另外，奧地利政府周一宣布，將向奧地利航空提供4.5億歐元（約39億港元）救助，包括3億歐元貸款保證及1.5億歐元補貼，母公司漢莎則會提供另外約1.5億歐元的救助。協議並包括增加漢莎集團在維也納機場投放比率的10年保證，以維持與其他主要樞紐的競爭力。