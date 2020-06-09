首度穿透地面掃描古羅馬城　神廟市集痕迹清晰

意大利羅馬以北一座有2200多年歷史的古城，現今遺址所餘不多。但英國及比利時的考古團隊近日首次以能夠穿透地面的雷達技術，毋須挖掘出土就為整座佔地30萬平方米的古城，掃描出極為詳細的平面圖，神廟、浴場及下水道系統的痕迹都清晰可見。團隊直言是次發現「細節驚人」，亦揭示了古羅馬設計的新面貌。

英國劍橋大學與比利時根特大學的考古團隊，史上首次利用透地雷達（GPR）技術掃描，並根據古城法萊利諾韋（Falerii Novi）遺址不同深度的影像，描繪出古城當年的建築痕迹。研究圖像可見，法萊利諾韋當時建有神廟、浴場、市集、劇場、住宅區等，城鎮發展極具規模；亦發現一座前所未見的大型紀念碑建築，相信與宗教儀式有關。

劍橋大學的考古教授米利特（Martin Millett）認為，是次最具價值的發現是法萊利諾韋的下水道系統。掃描圖顯示，下水道是在建成地面建築前，就事先建於地底，反映這座古城是經精細規劃。他稱︰「這種規劃在現今而言很常見，但我想在公元前3世紀實屬罕有。」

法萊利諾韋城內的神廟等建設亦與其他羅馬古城如龐貝大相逕庭，城內先進精緻的規劃打破了考古學界對古羅馬建築的原有認知。團隊認為，法萊利諾韋的設計比起其他羅馬古城來說更顯隨性，揭示了古羅馬人設計的獨特性。是次研究已於周一（8日）刊登於學術期刊《古物》上。