新冠肺炎：疫苗進度太慢　眾議員籲東奧延至2024年

日本東京奧運受新冠肺炎疫情影響，已推遲到2021年7月才舉行，但能否順利舉辦仍是圈內的熱門話題。日本前國家戰略家兼現任眾議院議員古川元久表示，考慮到新冠肺炎疫苗的研發進度，東奧可能無法在明年舉行，他建議推遲到2024年。

古川元久周二（9日）在《每日新聞》刊文表示，為了確保2021年奧運會能夠順利舉辦，需要為參賽選手及隨行人員接種疫苗，但考慮到目前的疫苗研發進度，最早也可能在今年秋天起開始接種，而且初期疫苗數量有限，應該要為醫護人員接種，所有參賽選手及隨行人員就可能要遲一點。

他亦分析指，很多選手備戰2021年東京奧運的同時，仍擔心屆時能否舉辦，早日接受放棄2021年舉辦的事實，可緩解他們的心理壓力。因此他建議，日本政府向國際奧委會申請將東京奧運延期到2024年，而2024年的巴黎奧運則順延至2028年，再下一屆的洛杉磯再依次順延。

古川還表示，日本為東京奧運投放了巨大的人力物力及財力，應該要避免取消，延至2024年不單止可以調整參賽者的心理壓力，對日本國民來講都有好處，可以重新有個目標。