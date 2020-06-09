提及同遊妓院逸事　高庚梵高書信估值25萬歐元

荷蘭後印象派畫家梵高與法國印象派大師高庚（Paul Gauguin），在1888年曾寫信予另一法國畫家班納特（Emile Bernard），談及兩人同遊法國的見聞，包括他們在作畫餘暇到妓院尋歡的逸事。這封珍貴信件將於下周二（16日）於巴黎拍賣，成交價估計可達25萬歐元（約219萬港元）。

這封長達4頁的信函，是梵高和高庚在法國城市阿爾勒寫下。梵高在信首形容高庚是「帶野獸本性的純潔者」，又稱「和高庚一起的時候，血和性勝過野心」。梵高亦分享作畫之旅，提及兩人曾一同到妓院尋歡作樂，更經常在妓院作畫。

梵高指，高庚當時正創作一幅描繪夜間咖啡館的油畫，畫中的人物正是取材於妓院，稱這幅畫將讓人驚艷。高庚則在信的後兩頁中寫道︰「別聽梵高的話，你知道的，他容易崇拜人，又易放縱。」

拍賣商表示，這封有逾百年歷史的信函雖然殘舊，但它不僅展現了兩名畫壇巨匠的會面情景，亦清晰紀錄了兩人將為未來藝術界帶來變革的畫作痕迹，因此具有獨一無二的價值。