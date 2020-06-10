新冠肺炎︰關閉邊境加劇糧食危機　人權專家促評估禁運措施

北韓早前為防止新冠肺炎疫情輸入，關閉了與中國接壤邊境關卡。聯合國人權專家昆塔納周二（9日）表示，北韓採取上述以及其他防疫措施，導致糧食危機加劇，部份人正捱餓，敦促聯合國安理會重新評估對北韓實施的禁運措施，確保民眾食品供應。

昆塔納指出，新冠疫情已為北韓造成嚴重經濟困難，在今年3月及4月，朝中貿易減少了90%，導致北韓外貿收入銳減。北韓關閉了與中國接壤邊境後，更導致住在邊境的居民失去生計，各大城市出現大批人無家可歸，且藥品價格飛漲，有指連士兵都受糧荒之苦。

昆塔納敦促平壤當局允許來自境外的人道援助，又呼籲當局在疫情期間釋放獄犯。他指出，由於過度勞動、缺乏食品、傳染疾病以及囚室擁擠，已有大量囚犯死亡。

另世界糧食計劃署發言人比爾斯表示，北韓國內人權狀況仍舊嚴峻，40%民眾被視為處於「糧食不安全」（food insecure）狀態，需要人道救濟。她又指，北韓5歲以下兒童中，有五分之一發育不良、身體畸形，意味着數以十萬計兒童或遭受永久傷害。