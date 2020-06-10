美警殺黑人︰倫敦移走黑奴商人雕像　曾有議員發起聯署

美國黑人弗洛伊德遭白人警察「跪殺」，引起全球反種族歧視示威浪潮。其中在英國布里斯托爾示威中，示威者更把英國黑奴商人柯爾斯頓（Edward Colston）的雕像拉倒。英媒報道，倫敦當局周二（9日）派人移走位於碼頭區博物館外的18世紀黑奴商人米利根（Robert Milligan）的雕像。早前曾有議員發起聯署，要求把米利根雕像移走，短短24小時內已獲約1200人響應。

公開資料顯示，米利根是18世紀一名著名商人和船東，曾參與建造「西印度碼頭」，同時也是西印度船塢公司董事長，而雕像是在米利根去世後，由該公司委託建造。根據碼頭區博物館說法，米利根生前積極參與非洲奴隸買賣，去世時擁有526名非洲奴隸，他們被迫在牙買加一個種植園工作。

另外，倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示，將責成一個委員會檢視倫敦的地標，包括雕像、牌匾和街道名稱，該委員會將由藝術家、歷史學家和社區領導人組成。簡世德指，倫敦最大優勢是多樣性，市內的雕像、道路名稱少不免反映着過去的時代，將安排移走部分雕像。