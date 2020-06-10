蟾蜍嘔吐物藥方治黑死病　牛頓手稿拍賣料值12萬美元

英國著名科學家牛頓原來不止研究萬有引力，亦有鑽研治療黑死病的解藥︰「蟾蜍嘔吐物藥片」。這張藥方如今聽起來似是魔法小說的題材，但在醫學不發達的17世紀，同類偏方也可能是受瘟疫所擾的英國人的一絲希望。這份由牛頓親筆寫下的手稿已有逾350年歷史，近日在網上拍賣，成交價料可高達12萬美元（約93.6萬港元）。

英國在1665年至1666年間發生倫敦大瘟疫，超過10萬人病死。其時正就讀劍橋大學的牛頓受瘟疫影響，開始研究化學，並在化學家范赫蒙（Jan Baptista van Helmont）1667年的書中，寫下了兩頁的從未出版的手稿。當中包括他對鼠疫病徵、感染源、傳播途徑、避疫建議等觀察，亦包括了令人驚訝的「蟾蜍嘔吐物藥」抗疫藥方。

手稿中的藥方指示，「最好將蟾蜍的腿固家在煙囪3天」，直至牠嘔吐出「含有各種昆蟲的泥土」，並以一碟黃蠟盛載。其後將死去的蟾蜍磨成粉末，混和嘔吐物及液體造成藥片，塗抹在患處。牛頓在手稿中指，此療法可以「驅走感染及吸出毒素」。他又指，用紅鋯石、藍寶石或琥珀作護身符亦有抗疫之效。

有關療法如今聽來當然匪夷所思，但醫學界亦需待到200多年後的1894年，才由法國醫生耶爾森（Alexandre Yersin）發現，又稱黑死病的鼠疫其實是由鼠疫桿菌引發，無法以蟾蜍藥醫治。不過，這份手稿反映了牛頓在大學時期對化學的觀察，甚具歷史價值。英國邦瀚斯拍賣行在月初於網上開拍這份珍品，拍賣將於周三（10日）結束。