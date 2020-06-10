新冠肺炎：確診數不變涉瞞疫　總統稱神力驅走病毒

坦桑尼亞總統馬古富力（John Magufuli）繼早前提出祈禱防疫捱批，周日（7日）再在首都多多馬一場教堂儀式上宣稱，民眾的祈禱發揮力量，新冠病毒已被神的力量驅走。坦桑尼亞過去個半月的確診數字一直維持在509宗，外界質疑政府暫停公布最新數字，有瞞疫之嫌。

馬古富力周一感謝各種信仰的國民一直禱告和禁食，祈求上帝從折磨全球的疫情中拯救國家。他揚言：「我們祈禱3天，神已應允我們（消除疫症）。」他又讚揚神父和信徒不戴手套和口罩，反指未經政府認可的口罩或受病毒污染。講話獲全場掌聲及歡呼。

坦桑尼亞的官方疫情數據自4月29日起已沒有更新，有反對派人士估計，全國6000萬人口中，可能有數萬人染疫。美國駐坦桑尼亞大使館上月警告，該國最大城市達累斯薩拉姆醫院的病人數量超出醫療系統負荷。世界衞生組織對此表示關切，坦桑尼亞政府則否認。

馬古富力堅稱，有外國勢力圖誇大疫情，以破壞坦桑尼亞經濟；他又解僱部分衞生官員。他上周更聲稱，達累斯薩拉姆僅4人確診，兒子則靠喝檸檬水加薑病愈。