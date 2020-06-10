發現兒童怪病川崎病　95歲醫生川崎富作離世

新冠肺炎疫情爆發後，全球各地先後出現兒童患者出現類似川崎病的併發症，部分病人更因而病死。在川崎病引起國際關注之際，日媒周三（10日）報道，發現該病的日本醫生川崎富作上周五（5日）於東京的醫院內離世，終年95歲。

川崎病又名黏膜皮膚淋巴結症候群，由川崎富作在1967年發現首宗案例，因而得名。歐美各國近期陸續有報告稱，感染新冠肺炎的兒童出現發燒、發疹、腹痛等類似川崎病的症狀，令這個早於半個多世紀前發現的疾病受到關注。儘管川崎病已經可以治療，但病因不明，患者數量持續增加；其中，日本每年仍有1.5萬宗川崎病新症。

兒科醫生川崎富作在日本紅十字會中央醫院任職期間，於1961年首次接診發燒後出現手部和腳部皮膚脫落症狀、使用抗生素無效的兒童病患。其後陸續出現數十宗類似病例，川崎富作在1967年發表論文，主張這可能是一種新型疾病。至1970年代，醫學界開始關注該病，並逐步採用了川崎病這一名稱。

川崎病約80%患者為5歲以下的小童，其中又以日本和中國等亞洲人病例較多。川崎病初期病徵包括持續高燒、頸部淋巴核腫脹、嘴唇及口腔發炎、草莓舌、紅疹、四肢水腫及眼白變紅等。若病情惡化，患者會出現冠狀動脈發炎等情況，甚至引發突發性心臟病，導致猝死。