北約：中國崛起改變全球勢力均衡　英國應再審視華為角色

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周一（8日）表示，中國崛起正從根本上改變全球勢力均衡，強調為應對未來10年的挑戰，北約必須在政治上變得更強大及更全球化。他亦呼籲英國應重新審視華為在英國5G網絡的角色。

斯托爾滕貝格在比利時布魯塞爾透過視像發表講話，指出俄羅斯持續的軍事活動、伊斯蘭國（IS）等極端武裝組織作亂及中國崛起等情況，加劇了價值觀和生活方式的競爭。他認為要應對這些挑戰及愈來愈多的非軍事威脅，如流行病、網絡攻擊、虛假訊息和宣傳活動，北約不但須加強軍事合作，而且須更政治化。

斯托爾滕貝格多次引述北約以凝聚力作組織原則，呼籲各國領導人更緊密合作，以更快、更有系統地達成共識。他又敦促北約採取更全球化的方法應對面對威脅，與澳洲、日本、南韓等志趣相投國家緊密合作，就新技術和全球軍備控制問題制訂太空和網絡空間規範和標準，並建立自由與民主而非霸凌的世界。

斯托爾滕貝格周三（10日）再強調，西方不能忽視中國的崛起，因此英國評估華為在其5G網絡中扮演的角色，以保障安全是很重要。他相信英國政府會設計出保護網絡的方式，確保英國擁有安全的5G網絡。

中國外交部發言人華春瑩在周三的例行記者會上回應，指希望北約對中國秉持正確態度，理性看待中國發展，重申中國不會威脅任何國家。