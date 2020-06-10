福島氣溫逾36度　東京30人疑中暑送院

日本東北及關東近日氣溫急升，周三（10日）部分地區日間錄得超過攝氏36度。東京都內共30名男女不適需要送院，愛知縣1名女子懷疑因中暑死亡。當局相信多人送院除因天氣炎熱，亦與在疫情中需長時間佩戴口罩有關，建議國民避免劇烈運動，及在休息時找適當地方脫下口罩以助降溫。

在福島縣會津若松市，下午2時半一度錄得攝氏36.4度，是周三氣溫最高的地區，其次的福島市亦有攝氏35.8度。首都東京市中心，同日錄得攝氏31.4度，是當地今年最高的記錄。據消防廳資料，東京都周二（9日）經已有最少30名男女懷疑中暑不適需要送院，他們年紀介乎25至99歲，其中一名50歲女性及一名70多歲男性情況嚴重。

至於愛知縣懷疑因中暑死亡的女子則來自豐田市，年齡55歲。她是在周一（8日）下午被發現在家門外不省人事，當時已沒有呼吸心跳，救護員將之送院後確認死亡。據悉當日豐田市的氣溫為攝氏31.8度。

內閣官房副長官岡田直樹在例行記者會上，呼籲國民在戶外而且與人有適當距離的情況下，適時脫下口罩散熱。岡田稱，雖然抗疫要緊，但預防中暑亦很重要。消防廳方面亦呼籲市民多留在有冷氣地方，及注意補充足夠水分。