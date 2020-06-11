新冠肺炎：約翰遜拒認封城太遲　獨居人士可自由活動

英國首相約翰遜周三（10日）進一步放寬新冠肺炎的防疫限制措施，將於周六（13日）起允許獨居成年人，可以自由探望另一家庭，毋須遵守2米安全距離。約翰遜又指，政府是基於科學證據才決定疫情下的封鎖時間，難而說明限制措施是否太遲推行。

對於全國疫情緩和，約翰遜在疫情記者會宣布，獨居長者、獨居成年人或單親父母，將可以與另一家庭組成「支援圈（Support bubble）」，容許他們在對方家庭過夜，毋須遵守安全距離。當局表示，新措施旨在為封城期間的獨居人士提供支援。

約翰遜亦宣布，非必要商店將於下周一（15日）起重新營業，露天影院、戶外景點及動物園亦開始重新開放。另《電訊報》報道，約翰遜計劃最遲9月取消安全距離的規定，以便新學年全面開學。

推動封城令的傳染病專家費格森（Neil Ferguson）較早前指，如果政府提早一周實施封城，新冠肺炎的死亡人數可能會減半。約翰遜反駁，當局是基於「緊急狀態科學顧問工作組（SAGE）」的科學指引作決定，並說：「我們當然要吸取教訓，但我想現階段言之尚早，事情仍有太多未知之數。」