加納球員孟買機場流浪74日　終獲安排返國

全球各國近幾個月因疫情暫停國際航班，加納一名足球運動員3月本打算從印度搭飛機回加納，不料登機前當局宣布航班取消。該名運動員因預算有限，只好一直在機場逗留，至近日方被安排返國，足足被困74日，猶如電影情節。

23歲的穆勒（Randy Juan Muller）去年11月來到印度，為喀拉拉特邦的一個球會打比賽。他原本買了3月30日的機票回國，在航班取消後，發現身上僅剩1000盧比（約102港元），只好向當地警方求助，警員則讓他先待在機場。穆勒其後開始在機場「流浪」，但身上的錢旋即用光；所幸他獲不少好心人幫助，亦有機場清潔員為他提供食物和飲料。

穆勒在機場一待便是兩個多月，他其後決定在網上求助，最終獲得孟買足球總會主席的回應。在對方的幫助下，穆勒入住班德拉的一間酒店，並與加納特派使節取得聯繫，使節表示將儘快安排他乘坐班機回國。

穆勒表示，在滯留期間，他每天都會望着天空來往的救援飛機，希望自己有朝一日也能搭乘飛機。他態度正面稱：「我從未感到擔心，因為我相信自己最終定能返回家鄉，我讓自己保持堅強和積極。」