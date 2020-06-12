美警殺黑人：童軍始創人銅像恐成示威目標　24小時派人看守

美國黑人弗洛伊德被警員跪殺的所引起的反種族浪潮捲到歐洲，在英國，繼黑奴商人柯爾斯頓（Edward Colston）雕像被拉倒、米利根（Robert Milligan）雕像遭移走之後，世界童軍運動始創人貝登堡（Robert Baden-Powell）一個位於英格蘭南部普爾（Poole）的雕像，也恐會成為示威者目標，在決定是否將它移走之前，市議會派人24小時看守它。

普爾市議會周四（11日）最初表示，矗立在碼頭區超過10年的英國波耳戰爭（Boer War）英雄貝登堡的雕像，會暫時移至安全場所存放，當地各界同時會討論將來如何處置該雕像。不過，一名市議會領袖稍後又表示，有市民認為若果把雕像移走就等於向示威者屈服，是故移離計劃擱置，議會將會派人24小時看守銅像，直至它被移走或威脅減少為止。

貝登堡在1907年創立世界童軍運動，他在2007年被票選為排名第13的英國20世紀最具影響力人物；不過有批評者認為，貝登堡抱持種族主義觀點，且是希特拉與法西斯主義的支持者。