特金會兩周年關係無改善　北韓稱要加強軍力抗衡美國威脅

金正恩（左）和特朗普（右）在新加坡握過友誼之手，但美朝關係如今已打回原形。

周五（12日）是美國總統特朗普和北韓領導人金正恩舉行歷史性第一次美朝峰會兩周年，雖然美朝關係有過一陣驟暖之時，但目前又回復至敵視狀態。北韓官媒周五引述外相李善權的談話，指出加強軍力以抗衡美國的長期軍事威脅，是北韓不變的戰略目標。

李善權指出，第一次美朝峰會過了兩年之後，當時「舉世矚目的朝美關係改善之希望，如今變成關係惡化之絕望，朝鮮半島和平繁榮不容樂觀，徹底消失在悲觀噩夢之中。」他稱朝美兩國人民要永遠結束敵視，開創和平合作時代的願望依然不變，但朝鮮半島局勢每況愈下。

李善權稱，過去兩年，北韓最高領導層徹底廢除核試驗場、送還數十具美軍遺骸、特赦釋放被扣留的美國籍重犯，並為了重建朝美信任，停止核試驗和洲際彈道火箭試射。然而美方雖然口頭上贊同改善與北韓的關係，但實際上「瘋狂加劇緊張形勢」，因此，「核戰爭幽靈始終徘徊」於朝鮮半島。

李善權指，北韓依然在美國的先發制人核打擊名單上，美國各種核打擊手段直接瞄準北韓，核戰略轟炸機不時飛抵南韓上空參加核打擊演習，核航母戰鬥群在南韓周邊游弋。他又指摘，美國為使南韓軍轉變成攻擊型軍隊，投入達數百億美元規模的隱形戰鬥機和無人偵察機等現代化尖端武器裝備。美國兩年來所炒作的「改善朝美關係」其實就是「顛覆制度」、「安全保障」就是先發制人核打擊、「建立互信」就對朝孤立扼殺。

李善權說，美國若不徹底終止長達70多的對朝敵視政策，美國還是北韓的長期威脅。雖說兩國領導人的親密關係勉強得到維持，可是朝美關係仍未絲毫好轉，「那麼有何必要繼續握着在新加坡握的手？」

李善權稱，美國政府的所作所為只是積累政績，而在沒有任何代價的情況下，「北韓再也不會向美國執政者提供政績宣傳用的包裹」。他指北韓最高領導層早前召開的勞動黨第七屆中央軍事委員會第四次擴大會議，討論國家核發展戰略，是宣布進一步鞏固國家的核戰爭遏制力，以對付美國的長期性核戰爭威脅；而「進一步加強軍事力量，徹底管控美國長期性軍事威脅，就是我們不變的戰略目標。」