華斥美是中加關係麻煩製造者　英上議員倡封殺華為

中國駐加拿大大使叢培武周四（11日）表示，美國利用中國科技巨企華為太子女孟晚舟的案件，製造中國與加拿大之間的摩擦，是中加關係的麻煩製造者。在英國，國會上議院有議員要求限制華為參與英國5G網絡的角色。

叢培武接受英媒電話專訪時表示，美國一直利用加拿大，又指美國總統特朗普在2018年12月的言論表明孟晚舟一案是政治事件，而非單純的司法案件。他說：「我們認為，這實際上是美國為了打壓中國高科技公司而策劃的嚴重政治事件。」

在孟晚舟被捕後不久，中國政府以國家安全指控拘捕了加拿大公民康明凱及斯派佛，並停止進口加拿大油菜籽。叢培武稱，康明凱和斯派佛健康狀況良好，但領事探視因防疫措施暫停，情況好轉就會恢復。他亦沒有透露中國是否將報復加拿大法庭上月裁定孟晚舟的案件符合雙重犯罪標準。

另一邊廂，華為被指協助中國政府監控新疆維吾爾族人，英國上議院部分成員向該院提案修訂《電信基礎設施（租賃財產）法案》，指全球數碼網絡供應鏈相互聯繫，允許安裝華為技術或令英國捲入侵犯維吾爾族人權的行為，要求限制華為建設英國5G的角色。