專家成功令實驗鼠冬眠　或有助研究器官保存

日本築波大學和理化學研究所研究團隊周四（11日）表示，對不冬眠的實驗鼠大腦中的「休眠誘導神經（Q神經）」的細胞進行刺激後，成功使其進入近似冬眠的狀態。由於人類也很可能存有Q神經，若將來能實際應用，或有望用於延長生命及器官保存等醫療用途。

Q神經位於調節體溫及控制睡眠等的下丘腦區域。專家用藥物對實驗小鼠進行刺激後，攝氏37度左右的小鼠體溫降至與氣溫幾乎相同的約24度，反映代謝活動的耗氧量也降到一兩成。停止使用藥物後，處於冬眠狀態的小鼠約一周後恢復至正常狀態。研究員指，冬眠狀態沒為小鼠的運動能力和記憶力帶來影響。

代謝及體溫下降的休眠長期持續的狀態稱為冬眠，有時長達幾個月。冬眠的哺乳類為了度過缺少食物的寒冷時期，會保持「節能狀態」，以便在營養缺乏的環境中生存下去，但學術界此前對此機制並不十分了解。

築波大學神經科學教授櫻井武表示：「人工冬眠的研究將有很大進展。」團隊指如果能使人類進入冬眠狀態，將有助於使遭遇事故的人的器官及組織的損傷不易惡化，從而為治療贏取時間，或使進行長期太空旅行的太空人，能抵受低氧及低營養狀態。