官媒稱金與正「黨中央」　疑鋪路接班

北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正近期就南北韓關係發表強硬談話之際，北韓官媒在報道中，也出現過去推舉接班人時所用的「黨中央」一詞。南韓傳媒引述分析指，北韓或把金與正推舉為金正恩的接班人。

南韓《朝鮮日報》周五（12日）報道，金與正上周四（4日）發表對韓談話後，北韓《勞動新聞》連續3次使用「黨中央」一詞，分別是「和黨中央的思想同呼吸共命運」、「要更加緊密地團結在黨中央的周圍」、「和偉大的黨中央思想、意志、步伐一致」。專家認為金正恩授予胞妹這稱號，是為接班做準備。

《朝鮮日報》續指，已故領袖金正日1974年2月被內定為接班人後，北韓官媒首次用「黨中央」稱呼接班人；金正恩2010年9月以接班人身份登場時，《勞動新聞》以該字眼稱呼他，當時報道寫道「必須團結在黨中央的周圍」。惟也有人指《勞動新聞》今次所用的「黨中央」，是指金正恩與勞動黨中央委員會。

南韓國會立法調查處早前分析表示，金正恩賦予金與正「黨中央」的地位和角色，意味後者將成為接班人。南韓自由民主研究院認為，雖然現時判斷「黨中央」是否意味接班人仍尚早，但金與正在北韓權力的地位明顯比以前提升了。

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