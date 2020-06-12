自閉症少年低溫露宿2晚　成功尋回無大礙

澳洲維省一名14歲患失語自閉症少年日前與家人行山期間走失，嚴寒下在野外露宿2晚後，成功找回。他手腳有擦傷和瘀傷，沒有大礙，現已出院。少年母親更提議將涉事的山以成功尋回少年的義工名字命名，表揚其英勇事迹。

少年卡拉漢（William Callaghan）周一（8日）跟家人到失望山（Mount Disappointment）郊遊，下午2時半左右，他們行向山頂期間，少年突然向前疾衝，之後不知所終。其家人報警後，警方連同當地居住的義工共約500人日以繼夜尋找卡拉漢，由於氣溫接近攝氏0度，因此需與時間競賽。

由於卡拉漢患自閉症，用一般搜索方法未必奏效，義工團隊唱歌或播放卡拉漢喜歡的《湯瑪士小火車》音樂，又拿着烤肉希望以味道吸引卡拉漢，又在搜索路擺放食物和飲品。

周三中午前義工發現卡拉漢的鞋，成功縮窄範圍。義工吉布斯（Ben Gibbs）最後成功在距離搜索司令站1.5公里外找到少年。當時他赤腳站着，健康狀況良好，沒有低溫症，意識清醒。吉布斯立即遞上襪子、外套、帽及朱古力。其母彭妮對吉布斯的幫助感激不盡。