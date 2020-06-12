房屋工地發現木製舞台　疑為倫敦最古老劇院遺址

英國紅獅劇院（Red Lion）被認為是16世紀伊利沙伯時代、已知的最早專門建造的劇院，惟確切位置一直備受爭議。倫敦大學學院的考古團隊周三（10日）在Twitter宣布，在倫敦東部發現可能是紅獅劇院的遺址，出土物品包括原型木製舞台和人工製品。團隊將繼續挖掘遺址，希望有助了解劇院歷史。

遺址去年1月因房屋重建項目而出土，考古團隊目前已掘出一座由144根歷經500年的木材組成的長方形木結構。木結構長12.3米、寬9.3米，周圍有疑似與棚架或走廊座位對應的凹槽。專家相信它是劇院舞台，與劇院有關文獻中描述特徵相符。

團隊又在遺址發現相信是酒窖的地方，並出土了酒杯、瓶子、硬幣和陶瓷錢箱等。其中一個完整的17世紀晚期酒杯上，印有蘇格蘭國王查理二世的保皇黨徽章；其他大酒杯上則有酒館或地主的名字。

歷史學家認為，紅獅劇院由布雷恩（John Brayne）與其姐夫建於1567年，標誌伊利沙伯時代劇院誕生，亦促成英國大文豪莎士比亞的誕生。布雷恩在劇院建成後陷入財困，劇院開張僅一年就關閉，期間只上演過一部劇目；1598年12月被拆除後，木材被用以建造伊利沙伯時代最著名的劇院之一的莎士比亞環球劇院。