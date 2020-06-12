美警殺黑人︰邱吉爾雕像被毀　約翰遜連發8推文讚是英雄

美國反種族歧視及警暴的示威蔓延多國，在英國連二戰時首相邱吉爾的雕像亦被毀壞。倫敦有邱吉爾雕像周四（11日）晚漏夜加圍板保護，英國首相約翰遜對此感不滿，周五（12日）在Twitter連發8個貼文，讚揚邱吉爾是英雄，值得被紀念，他還指示威活動已被「極端分子」挾持。

約翰遜寫道，在倫敦國會廣場上邱吉爾雕像永遠提醒人們，他從法西斯主義和種族主義的暴政中拯救這個國家乃至歐洲。他又寫道︰「而這座國家紀念碑今時今日面臨暴力示威者襲擊的危險，這是荒謬和羞恥的。是的，他有時表達一些我們今天不能接受的觀點，但他是一個英雄，他完全值得被紀念。」

約翰遜接着寫道︰「我們現在不能試圖改寫或審查我們的過去。我們不能假裝有不一樣的歷史。我們城鎮的雕像是由前一代的人所豎立。他們有不同的觀點，不同的是非理解，但這些雕像讓我們了解我們的過去，以及它的所有缺點。摧毀它們就是在對我們的歷史撒謊，並使子孫後代的教育變得貧乏。」

談及示威活動，約翰遜表示理解對明尼蘇達發生的事情感憤怒的正常情緒，以及抗議歧視的正當願望；無論這個國家在打擊種族主義方面取得了甚麽進展，而且是巨大的，他們都認識到還有更多的工作要做。

其後，約翰遜話鋒一轉，稱「但很明顯，抗議活動已經被意圖施暴的極端分子可悲地挾持。我們在過去一周目睹的對警察的襲擊以及無差別的暴力行為讓人無法容忍，令人憎惡。」約翰遜最後表示，唯一負責任的行動就是遠離這些示威活動。