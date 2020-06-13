英不延長脫歐過渡期　3階段收緊歐盟貨清關

英國脫歐過渡期於今年12月31日屆滿，但英歐的貿易協議談判陷入疆局。英國內閣事務大臣周五（12日）與歐盟委員會副主席塞夫措維奇開會後，宣布不會延長脫歐過渡期，並指不會立即全面檢查歐盟進口貨物，而是分三階段推行。北愛爾蘭批評約翰遜內閣不延長過渡斯的決定。

高文浩會後確認英國不會延長脫歐過渡期，並指延長的時刻已過，英國將在明年1月1日取回控制權，重拾英國政治及經濟的獨立性。消息人士指，英歐將於7月及8月展開5輪談判、為期6周，商討後脫歐時代的英歐關係。

另外，英國拒讓歐盟在北愛爾蘭設立永久辦公室監督愛爾蘭海的邊境站，塞夫措維奇向記者稱，歐盟無意放寬進口英國貨的海關檢查，英國多次提及希望取回控制權，這是英方決定要如何做。他續指，讓歐盟官員技術性地確保所有邊境檢查及控制符合歐盟法律，是非常務實。

同日，英國政府宣布明年1月1日脫歐過渡期結束後，不會對歐盟進口貨物實施全面海關檢查，將分階段在同年1月、4月、7月逐步收緊。消息指，政府是考慮到新冠肺炎疫情衝擊英國經濟，作出此安排。

北愛爾蘭副首席部長歐尼爾表示，早前已明確向當局反映，歐盟認為英國在履行協議責任上未有進展，批評政府今次的決定可恥且草率，完全沒有顧及英國的經濟因新冠肺炎疫情受重創。蘇格蘭及威爾斯政府部長亦發表聯合聲明，斥責約翰遜內閣的決定魯莽。

北愛爾蘭民主統一黨黨魁范愛玲日前受訪，稱對當局的決定不感到驚訝，認為執政保守黨去年當選時已表明立場，不會尋求延長過渡期。