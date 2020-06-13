女棄嬰長大回國尋親　親子訴訟獲勝全國首例

南韓一名39歲女子2歲時遭父母遺棄在一個停車場，之後被一對美國夫婦領養帶到美國。女子長大成人後希望尋親，去年透過網上基因庫找到生父，惟對方拒絕相認，她遂入稟南韓家庭法院。法院周五（12日）裁定女子勝訴，確認其生父身份。女子下一步盼望可從生父處得知生母是誰。這是南韓首宗由海外被領養人提出而又勝訴的親子訴訟。

尋親女子伯斯（Kara Bos）與荷蘭籍丈夫居於阿姆斯特丹，兩人育有一對子女。她3年前到南韓嘗試尋親不果，去年初透過韓裔海外領養兒童的基因庫，找到一名極可能是其生父的85歲南韓男子，兩人基因關聯度高達99.9981%。伯斯其後試圖聯繫生父，惟遭對方及他的其他子女阻擾；她不得已下選擇興訟，法院周五最終裁定她勝訴。

伯斯下周一將會與生父見面，她說：「我現在有權登記成為他的家庭成員，我只想要從他口中得知生母的身份。」南韓私隱法規定，被領養人只有在獲得對方同意的情況下，才能取得親生父母的資料，增加海外收養人尋親難度。伯斯表示，希望她的個案能推動當局改革法例。