政府擬公開軍艦島原島民言論　反駁強徵勞工爭議

原名端島的日本長崎市名勝「軍艦島」，約100至200年前曾為知名產煤重鎮，二戰期間不少南韓及中國勞工被強徵至島上採礦，是苦工眼中的「地獄之島」。日媒引述消息報道，政府上周六（13日）決定公開軍艦島當年原島民的言論史料，以反駁島上有歧視南韓人情況的說法。

據報，日本政府上周六討論後認為原島民當年的言論中，不涉及歧視戰時被徵用的朝鮮族人，決定予以公開。當局將於周一（15日）於東京都新宿區總務省設展示場地，以影像和展板介紹軍艦島歷史，包括童年時代在軍艦島度過的第二代在日韓人鈴木文雄（已故）等數名原島民的言論。

其中，對於「來自朝鮮的人曾被強迫從事奴隸勞動嗎？」的提問，鈴木生前曾回答︰「沒有聽說過這樣的事。」政府此舉將陸續公開30多個否認存在歧視的原島民言論將陸續公開。該中心周一亦將舉行「歡迎來到明治日本的產業革命遺產」展覽。

有意見認為，在日本殖民統治朝鮮半島之時，軍艦島上有許多朝鮮勞動者遭受了非人道對待。日媒指，日本政府公開軍艦島島民言論此舉，旨在反駁有關說法；但料將引起隱瞞史實的質疑，觸發歷史修正主義的爭拗。