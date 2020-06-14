澳洲漢廣州運毒被判死　澳貿易部長︰與中澳摩擦無關

澳洲籍男子卡姆·吉萊斯比（Cam Gillespie）被指在2013年於中國廣州市走私7.5公斤冰毒，廣州市中級人民法院上周六（13日）公布，吉萊斯比走私毒品罪成，被判處死刑。澳洲政府周日（14日）形容判決令人「深切沮喪」，但認為不應將事件與中澳近日的貿易及新冠肺炎疫情摩擦拉上關係。

內媒指，吉萊斯比在2013年12月31日從廣州白雲機場口岸出境時，海關在其託運的行李中查獲逾7500克冰毒。廣州市中級人民法院周三（10日）開庭一審判決，吉萊斯比犯走私毒品罪成，被判處死刑及沒收全部個人財產。吉萊斯比可在10日內提出上訴。

澳洲外交及貿易部對中方判決表示「深切傷感」，強調︰「澳洲反對在一切情況下對任何人的死刑。」貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）指，判決「令人痛苦」，但認為事件未必與中澳近日糾紛有關。他表示澳洲領事會向吉萊斯比及並家人提供協助，同時指出︰「這是對所有澳洲人的提醒……澳洲法律不適用於海外，其他國家的刑罰更重，尤其是與毒品有關的罪行。」