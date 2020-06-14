親中智庫涉違反國家利益　遭政府凍結資助

「中國事務」被指利用納稅人的資助推動北京議程。

澳洲傳媒《太陽先驅報》周日（14日）報道，澳洲智庫「中國事務」（China Matters）被指立場親中，進行違反澳洲國家利益的游說活動，遭到聯邦政府多個部門凍結相關資助。

「中國事務」主要促進澳洲商界、政府及安全機構，進行關於中國的「現實及細微討論」，並由該國商界領袖、外交官及學者支持及組成。不過，有議員擔心「中國事務」立場親華，甚至利用納稅人的資助推動北京議程。

《太陽先驅報》調查後發現，「中國事務」在2015年起收取來自5個政府機構、約186萬澳元（約990萬港元）資助，有47.76%的經費由澳洲政府提供。在今年財政年度、即6月30日結束後，澳洲總理及內閣辦公室、國防部和外交部將會停止資助；而總檢察長波特（Christian Porter）表示，正重新評估該智庫是否適合收取額外3年資助。另外，政府撤銷給予該組織稅務減免的地位，令到組織更難從其他捐贈者籌募資金。

報道指，「中國事務」前行政總裁曾推動澳洲與中國簽署一帶一路投資計劃，加上組織的共同創辦人兼總監雅各布森（Linda Jakobson）公開反對「外國影響力透明化」立法，澳洲政府於是考慮凍結資助。

另外，「中國事務」曾以研究考察的名義組團，招待多名澳洲國會議員前往中國，當中包括工黨議員鮑恩、馬爾斯及普利貝爾舍克，期間與中國官員以及與統戰部關係密切的智庫「中國與全球化智庫」高層會面。

報道又指，「中國事務」其他經費來源主要來自與中國有龐大業務的礦業公司「力拓」，以及博彩公司「星光娛樂城」。