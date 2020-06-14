新冠肺炎︰擬縮短香港等地留學及商務入境者隔離期

澳洲因新冠肺炎實施嚴格防疫，強制入境旅客隔離14天。當地傳媒《星期日電訊報》周日（14日）報道，政府有意放寬對香港、新加坡、日本、南韓等感染率低地區限制，來自該地的留學生及公幹人士隔離期縮短至一周。

衞生部長亨特（Greg Hunt）周日宣布，將寬免新西蘭等「旅遊安全區」的旅客隔離令。他未有正面回應《星期日電訊報》的報道，僅表示政府「正全盤遵從醫學建議指引」，正考慮對留學生及經商等人士加開入境通道，以及向新西蘭等「旅遊安全區」解除封關。

另外，新南威爾士省政府公布自7月1日起，取消餐廳及教堂等室內場所不可多於50人聚集的限制，但仍需保持社交距離。省長貝雷吉克莉安表示，如果疫情維持低水平，夜店及音樂節有望8月重開。不過，新省前天重新出現本土病例後，昨天亦新增9宗病例。

維多利亞省省長安德魯斯公布，酒吧等室內場所原定只可20人聚集的上限，6月22日起放寬至50人；兒童體育活動可全部重啟，體育館及健身室等場所亦可重開，但使用者上限為20人。